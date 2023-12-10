Женщина госпитализирована в результате конфликта между супругами в Ногинске

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В Ногинске в квартире жилого дома между мужем и женой произошел бытовой конфликт, в результате которого мужчина нанес супруге телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Сообщается, что в дежурную часть МУ МВД России "Ногинское" поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлена местная жительница 1964 года рождения.

По предварительной информации, в квартире одного из домов, расположенных на улице Ильича, между мужем и женой произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина причинил ей телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее жительницу Люберец обвинили в убийстве 44-летнего мужчины. Следователи считают, что убийство случилось 19 ноября, когда обвиняемая пришла в гости к отцу своего ребенка. Между мужчиной и женщиной возник конфликт.