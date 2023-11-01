Рязанца приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство супруги

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Железнодорожный районный суд Рязани приговорил Александра Логунова к 11 годам колонии строгого режима за убийство супруги Елены, тело которой искали более года, сообщает РИА Новости.

26-летняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года. Тогда было возбуждено дело об убийстве. Позже по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства.

В августе прошлого года задержали мужа пропавшей. Басманный районный суд Москвы арестовал его по делу о распространении порнографии. В октябре в пригороде Рязани обнаружили тело Логуновой. В ноябре обвинение в убийстве предъявили ее мужу.

Суд приступил к рассмотрению дела в апреле. Заседания проходили в закрытом режиме. Мужчину признали виновным по статьям "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета" и "Убийство".

По версии следствия, в июле 2021 года Логунов в ходе бытового конфликта со своей супругой задушил ее. Желая избежать уголовной ответственности, он спрятал тело погибшей в пойме реки Тысьи.

Сам мужчина также признался в содеянном. В ходе установления обстоятельств произошедшего он указал на место, где сокрыл тело погибшей. Оно совпало с местом, где нашли останки Елены.