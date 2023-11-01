01 ноября, 15:40Происшествия
Рязанца приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство супруги
Фото: телеграм-канал 112
Железнодорожный районный суд Рязани приговорил Александра Логунова к 11 годам колонии строгого режима за убийство супруги Елены, тело которой искали более года, сообщает РИА Новости.
26-летняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года. Тогда было возбуждено дело об убийстве. Позже по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства.
В августе прошлого года задержали мужа пропавшей. Басманный районный суд Москвы арестовал его по делу о распространении порнографии. В октябре в пригороде Рязани обнаружили тело Логуновой. В ноябре обвинение в убийстве предъявили ее мужу.
Суд приступил к рассмотрению дела в апреле. Заседания проходили в закрытом режиме. Мужчину признали виновным по статьям "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета" и "Убийство".
По версии следствия, в июле 2021 года Логунов в ходе бытового конфликта со своей супругой задушил ее. Желая избежать уголовной ответственности, он спрятал тело погибшей в пойме реки Тысьи.
Сам мужчина также признался в содеянном. В ходе установления обстоятельств произошедшего он указал на место, где сокрыл тело погибшей. Оно совпало с местом, где нашли останки Елены.
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