На северо-востоке Москвы мужчина убил хозяина квартиры и скрылся с места преступления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичного СК.

В ведомстве отметили, что убийство произошло 11 марта. В квартире на улице Енисейской 47-летний мужчина вступил в конфликт с 38-летним хозяином квартиры, после чего нанес ему один удар ножом в область сердца. Нападавший скрылся с места преступления. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

"В кратчайшие сроки местонахождение злоумышленника установлено. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ "Основания задержания подозреваемого", ему предъявлено обвинение. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности", – отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 105 УК РФ "Убийство". Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Дубне прохожий задержал и обезвредил грабителя, который напал на девушку с ножом. Мужчина не только обезвредил нападавшего, но и смог удержать его до приезда полиции на место происшествия. Удалось установить, что 61-летний грабитель уже привлекался к ответственности за аналогичное противоправное действие. Потерпевшей вернули украденные вещи, а прохожий получил награду.



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