Стрельба у ресторана в центре Москвы произошла из-за бытового конфликта – МВД

Фото: телеграм-канал SHOT

Стрельба у ресторана в центре Москвы произошла из-за бытового конфликта, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. Затем один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся", – сообщается в публикации.

Ранее стало известно о задержании злоумышленника, открывшего стрельбу у ресторана на Шлюзовой набережной. Им оказался 37-летний мужчина.

Прокуратура уточнила, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени. Надзорное ведомство контролирует расследование случившегося.



"Московский патруль": стрельба произошла в ТЦ на улице Михневской