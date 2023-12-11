Осужденный за убийство депутата ГД Старовойтовой попросил о досрочном освобождении

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Исполнитель убийства депутата Госдумы, сопредседателя партии "Демократическая Россия" Галины Старовойтовой Виталий Акишин попросил о досрочном освобождении, сообщает объединенная пресс-служба судов города Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале.

"Материалы переданы судье, к производству пока не приняты", – уточнили в пресс-службе.

Ходатайство было зарегистрировано Колпинским районным судом города. В своей просьбе Акишин просит суд заменить остаток своего срока лишения свободы на принудительные работы.

Согласно документу, замечаний и взысканий от администрации тюрьмы и своего работодателя он не имеет, характеризуется положительно, участвует в благотворительной и общественной деятельности учреждений. Помимо этого, он указал на наличие поощрений и благодарностей, а также на то, что он уже отбыл две трети своего срока наказания.



Как рассказал в беседе с "Газетой.ру" депутат Виталий Милонов, который в 1997–1998 годах был общественным помощником убитой, заявил, что эту просьбу нужно рассматривать по закону.

"Я отношусь к этому человеку как к террористу. <...> Эмоции – это одно, но все-таки мы выступаем за то, чтобы закон торжествовал", – уверен Милонов.

52-летняя депутат Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. Мотивом преступления суд посчитал политическую деятельность депутата.

В 2005 году суд приговорил организатора убийства Юрия Колчина и одного из двух исполнителей – Акишина к 20 и 23,5 годам лишения свободы.

По этому же делу в 2015 году бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко приговорили к 17 годам. Его обвиняли в соучастии в организации преступления. Двое фигурантов оправдали, а троих отпустили в связи с истечением срока давности.

Ранее стало известно, что после нападения на двух сотрудников Росгвардии на северо-западе Москвы было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 9 декабря мужчина на улице Твардовского в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в двух мужчин. Потерпевшие госпитализированы, а подозреваемый задержан.

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