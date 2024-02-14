14 февраля, 17:54Происшествия
Суд в Москве отказал экс-депутату Рашкину в УДО
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Кунцевский районный суд Москвы постановил отказать бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) от наказания. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
"Московский городской суд отменил постановление и вернул ходатайство заявителю", – говорится в сообщении.
В 2021 году в отношении Рашкина возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. В Саратовской области он убил лося. Сам экс-депутат признался в содеянном.
Позже Госдума прекратила полномочия Рашкина. До этого он вел политическую деятельность в составе партии КПРФ.
В связи с произошедшим Рашкина приговорили к трем годам тюремного заключения с испытательным сроком на два года. Экс-депутат подавал апелляцию, однако она была отклонена.
ГД досрочно прекратила полномочия Рашкина
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