Суд в Москве отказал экс-депутату Рашкину в УДО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Кунцевский районный суд Москвы постановил отказать бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) от наказания. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

"Московский городской суд отменил постановление и вернул ходатайство заявителю", – говорится в сообщении.

В 2021 году в отношении Рашкина возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. В Саратовской области он убил лося. Сам экс-депутат признался в содеянном.

Позже Госдума прекратила полномочия Рашкина. До этого он вел политическую деятельность в составе партии КПРФ.

В связи с произошедшим Рашкина приговорили к трем годам тюремного заключения с испытательным сроком на два года. Экс-депутат подавал апелляцию, однако она была отклонена.



ГД досрочно прекратила полномочия Рашкина