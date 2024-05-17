Экс-ведущий Top Gear стал секс-символом Британии

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Ведущий британской версии шоу "Кто хочет стать миллионером?", а также экс-ведущий программы Top Gear Джереми Кларксон второй год подряд получает звание самого сексуального мужчины Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на опрос одного сайта знакомств Британии.

По данным издания, 64-летний журналист получил 9 баллов из 10 возможных, тем самым обогнав 50 конкурентов. Всего в опросе участвовали около двух тысяч женщин, зарегистрированных на сайте.

Как отметила представительница сайта Джессика Леони, такого результата ведущий смог добиться благодаря своему шоу "Ферма Кларксона".

"Мы все знаем о его дерзком характере, но последняя серия его шоу показала, что он может затронуть сердечные струны – и, очевидно, его фермерский образ продолжает заставлять сердца биться", – пояснила Леони.

Она добавила, что Кларксон также имеет все шансы повторить успех и стать трехкратным чемпионом в следующем году.

При этом второе место с 8 баллами занял звезда фильмов про Человека-паука актер Том Холланд, а третье – принц Уильям.

В 2023 году журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире 57-летнего американского актера и автогонщика Патрика Демпси. После получения такого звания актер отметил, что его эго "терпит небольшой удар", но дает егму возможность использовать такой статус для чего-то позитивного. В 2022-м секс-символом мира стал главный герой фильма "Человек-муравей" Пол Радд.

