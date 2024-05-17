Депутат ГД Бурляев предложил ввести в школах уроки целомудрия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В школах России в рамках Года семьи призвали ввести уроки целомудрия. С инициативой выступил народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

Он отметил, что целью таких занятий станет направление детей "к правильным ориентирам".

"Ведь когда в нашей стране случилась перестройка, то к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Поэтому нужно обучать школьников правильному отношению к взрослой жизни", – цитирует депутата "Парламентская газета".

Бурляев уточнил, что девочкам на этих занятиях нужно рассказывать о важности роли хранительницы очага, а также учить их оставаться послушной мужу. При этом мальчикам депутат призвал прививать мысль о том, что они являются "защитниками Родины, семьи и жены". Также он отметил, что в сознании молодых людей важно закрепить уважение к женщине и принципы целомудрия.

Парламентарий подчеркнул, что отсутствие таких уроков станет "бедой и преступлением государства" перед будущими поколениями россиян.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дополнить КоАП статьей "Оскорбление педагогического работника". Она также призвала к увеличению размера штрафов за этот поступок. Парламентарий направила данное обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.