Суд Петербурга арестовал мужчину за избиение до смерти солистки группы Una

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 31-летнего местного жителя, который в ходе конфликта избил до смерти свою подругу, солистку музыкальной группы Una Анастасию Котову. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

В публикации указано, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей"). Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 15 июля 2024 года.

По информации следствия, вечером 15 мая нетрезвый фигурант дела в квартире дома по Тверской улице нанес 37-летней женщине не меньше 15 ударов ногой по голове и туловищу, причинив несовместимые с жизнью травмы. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, погибшей оказалась солистка группы Una Анастасия Котова.

В пресс-службе судов добавили, что злоумышленника задержали 16 мая и в тот же день предъявили ему обвинение. Он дал показания и признал свою вину.

Ранее суд арестовал 40-летнего мужчину, который подозревается в жестоком избиении своей сожительницы. В столичной прокуратуре рассказали, что инцидент произошел в квартире одного из жилых домов на улице Харлампиева в ТиНАО. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу, после чего ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже от полученных травм она скончалась.