Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 23:30

Транспорт

Запуск беспилотных поездов на МЦК позволит сократить интервал движения

Запуск беспилотных поездов на МЦК позволит сократить интервал движения

Светофор с анимированными сигналами установили на Бутырской улице в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Новости часа: около 2 тыс человек прошли обучение в "Московской технической школе"

Движение поездов на МЦД-2 приостановлено

Сезон проката станционных велосипедов запустили в Москве

Первым беспилотным московским поездом "Ласточка" будет управлять диспетчер

Проект "Искусство в метро" запустили в Москве

Новости часа: "Московская техническая школа" откроет еще два направления обучения

Сезон проката станционных велосипедов двух видов стартовал в Москве

Первые беспилотные "Ласточки" готовятся к запуску. Новые составы начнут перевозить пассажиров по Московскому центральному кольцу (МЦК).

Систему для беспилотных поездов, которые будут курсировать по МЦК, разработали российские специалисты. Программное обеспечение якобы гарантирует полную безопасность.

С запуском беспилотных поездов на МЦК интервал движения сократится с четырех до трех минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАнастасия ТрегубоваМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика