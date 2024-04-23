Запуск беспилотных поездов на МЦК позволит сократить интервал движения

Первые беспилотные "Ласточки" готовятся к запуску. Новые составы начнут перевозить пассажиров по Московскому центральному кольцу (МЦК).

Систему для беспилотных поездов, которые будут курсировать по МЦК, разработали российские специалисты. Программное обеспечение якобы гарантирует полную безопасность.

С запуском беспилотных поездов на МЦК интервал движения сократится с четырех до трех минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.