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23 апреля, 08:30

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Собянин: "Московская техническая школа" запустила новое направление обучения

Собянин: "Московская техническая школа" запустила новое направление обучения

Сергей Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Собянин: в парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов

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Городской проект "Московская техническая школа" запустил еще одно направление обучения. О модуле "Новые производственные технологии" в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

На занятиях инженеры будут осваивать современные подходы к созданию продукции, которая составит конкуренцию на мировом рынке. В частности, они повысят квалификацию по цифровому проектированию и моделированию, а также суперкомпьютерному инжинирингу и оптимизации процессов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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