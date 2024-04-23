Собянин: "Московская техническая школа" запустила новое направление обучения

Городской проект "Московская техническая школа" запустил еще одно направление обучения. О модуле "Новые производственные технологии" в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

На занятиях инженеры будут осваивать современные подходы к созданию продукции, которая составит конкуренцию на мировом рынке. В частности, они повысят квалификацию по цифровому проектированию и моделированию, а также суперкомпьютерному инжинирингу и оптимизации процессов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.