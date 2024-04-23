Столичный коммунальный флот готов к открытию навигации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коммунальный флот, занимающийся очисткой Москвы-реки и Яузы, полностью готов к открытию навигации, которое состоится 24 апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра напомнил, что в состав флота входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. С открытием навигации они будут ежедневно собирать мусор с водной поверхности, ликвидировать загрязнения, убирать иловый осадок в местах водовыпусков.

По словам Бирюкова, на судах в осенне-зимний период провели ремонтные и пусконаладочные работы, обследовали и отремонтировали двигательные установки, насосное оборудование и рулевые системы.

"Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем", – сказал заммэра.

Он добавил, что мусор собирают суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

В прошлом сезоне коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 загрязнений, со дна было извлекли около 21 тысячи тонн песка и грунта.

Ранее Сергей Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве. По его словам, с помощью системы видеонаблюдения выявляют случаи незаконного сжигания отходов. Также специалисты следят за концентрацией вредных веществ в воздухе и условиями для их рассеивания, анализируют обращения москвичей.