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25 октября, 12:25

Мэр Москвы

Собянин заявил, что дефицит кадров в Москве может достигнуть 1 млн человек к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дефицит трудовых кадров в столице, который к 2030 году может достигнуть 1 миллиона человек, является одной из главных проблем экономики. Об этом рассказал ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, данную проблему нужно решать "не только за счет мигрантов, но и за счет повышения производительности труда, историй с демографией, образованием, подготовкой кадров".

Сейчас дефицит кадров в Москве составляет около полумиллиона человек. Однако Собянин отметил, что нехватка трудовых ресурсов в настоящее время фиксируется "во всех сегментах экономики и в большинстве регионов страны".

Ранее Собянин заявил, что безработица в Москве находится на историческом минимуме – 0,3%. По словам мэра Москвы, процентное соотношение безработицы в городе меньше, чем в других европейских и американских городах.

Собянин отметил, что сейчас в столице вырос спрос на импортозамещение, что ведет к расширению производств и объемов. Поэтому с точки зрения рынка труда город продолжает занимать лидирующие позиции, однако дефицит кадров присутствует.

Москва показала самый низкий показатель по безработице за последние 15 лет

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