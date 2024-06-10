Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 19:35

Экономика

Центр "Профессии будущего" и "Авито Работа" заключили соглашение о сотрудничестве

Центр "Профессии будущего" и "Авито Работа" заключили соглашение о сотрудничестве

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Московский центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" и платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" заключили в рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов и старший управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.

Партнерство направлено на комплексную поддержку столичных соискателей и работодателей в условиях кадрового голода. Стороны планируют проводить мероприятия, конференции и конкурсы, чтобы помочь кандидатам узнать больше о возможностях трудоустройства, попробовать себя в разных сферах и найти работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
экономикавидеоСветлана Ключникова
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