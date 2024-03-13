В России предложили смягчить требования к ремонту иностранной техники

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Бизнесмены попросили разрешить им ремонтировать иностранную технику с помощью неоригинальных запчастей. Соответствующее предложение выдвинул директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов члену комитета ГД по транспорту Рифату Шайхутдинову. Об этом сообщает газета "Известия".

На сегодняшний день ремонт оборудования можно производить лишь с использованием оригинальных деталей, а если компании будут уклоняться от этого условия, то им может поступить иск со стороны иностранных правообладателей. В связи с этим ввезенная импортная техника и ее ремонт находятся под защитой норм интеллектуального права.

"В итоге российский бизнес сталкивается с исками иностранных правообладателей за попытки восстановить оборудование без официального сервиса и оригинальных деталей", – сказано в письме Семенова.

По информации издания, в РФ суд уже рассматривал несколько исков по интеллектуальным правам и потребовал изъять самовольно восстановленные детали.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также подчеркнул, что компаниям в России нужно разрешить осуществлять ремонт техники с помощью неоригинальных запчастей, ведь некоторые иностранные организации покинули российский рынок и проблемы, связанные с этим, до сих пор сохраняются.

Источник газеты, приближенный к ситуации, заявил, что 12 марта в парламенте уже состоялось экспертное собрание, на котором обсуждалась данная инициатива.

Ранее стало известно, что на территории РФ выявили рост цен на автозапчасти в диапазоне от 7 до 20%. Так, стоимость деталей для легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) увеличилась на 17–20% с начала этого года. Цены на кузовные автозапчасти поднялись на 6%, а на масла и автохимию – на 7%, уточнил представитель платформы "Дром" и руководитель категории "Запчасти" в "Авито" Александр Куроптев.

Эксперты рассказали, что на рынке деталей нет дефицита и число объявлений о продаже даже увеличилось с начала года. Однако, добавили аналитики, существуют затруднения при поиске автозапчастей для некоторых машин, особенно это касается подержанных двигателей в сборе и блоков управления к ним.



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