Electrolux и Tefal начали блокировать параллельный импорт в Россию – СМИ

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Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт, сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию. По словам главного исполнительного директора группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергея Ли, в сети ретейлера товары Electrolux уже представлены в ограниченном объеме.

Продавцы допускают полное исчезновение брендов из продажи. Они рассчитывают, что их заменят турецкие и китайские товары.

Ранее сообщалось, что зарубежные производители электроники, прекратившие поставки и отказавшиеся от рекламы в РФ в 2022 году, нарастили рекламную активность в России в 2023 году. Так, она достигла 65–100% от показателей упоминаемости в 2021 году.

Среди таких брендов оказались южнокорейская компания Samsung, а также тайваньская Acer и китайские Honor и Xiaomi. По данным аналитиков, ни у одной из этих организаций не было рекламы в РФ в 2022 году.