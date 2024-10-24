Новые маршруты появились в проекте "Экскурсии в метро"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Новые маршруты, на которых можно познакомиться с историей Московского метрополитена, появились в проекте "Экскурсии в метро", передает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, жители и гости города могут попасть на обзорную экскурсию с посещением смотровой площадки на Воробьевых горах, прогуляться по Арбатско-Покровской линии, посетив усадьбы Измайлово, а также отправиться в тур по Красной площади.

Кроме того, в проекте также появились и детские экскурсии, на которых юные горожане смогут узнать о строительстве первых станций метро и правилах безопасности в нем.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с начала 2024 года уже 3,6 тысячи пассажиров приняли участие в более чем 340 экскурсиях. Также вице-мэр добавил, что, помимо маршрутов, еще и вдвое увеличилось число аккредитованных экскурсоводов – теперь их более 40.

В Москве продолжаются работы по развитию столичного метрополитена. Например, накануне стартовала отделка внутренних помещений на новой станции "Вавиловская" Троицкой линии. Одновременно с этим идет обратная засыпка котлована, которая выполнена уже на треть.

Строительство монолитных конструкций платформенного участка и одного из вестибюлей также началось на будущей станции "Крымская" той же Троицкой линии метро. Сейчас специалисты завершают разработку грунта котлована, а на ряде участков они уже приступили к обратной засыпке.