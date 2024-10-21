Сергунина: "Ночь искусств" пройдет в Москве 3 ноября

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

В столице 3 ноября пройдет ежегодная акция "Ночь искусств", для посетителей подготовили более 300 событий. Программа объединит больше 200 культурных и общественных пространств. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Более 3,4 миллиона поездок совершили учащиеся в автобусах Мострансавто с начала сентября.

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