Роскачество обнаружило на маркетплейсах РФ более 400 запрещенных БАДов

Рынок БАДов на маркетплейсах изучили эксперты Роскачества. Стало известно, что более 60 тысяч товаров продавались без свидетельства о государственной регистрации. В составе более чем 400 БАДов выявили токсичные запрещенные вещества, яды и витамины с передозировкой. Кроме того, под вывесками биологически активных добавок продавцы прятали более 200 лекарств.

Как отличить БАД от яда? Проходят ли добавки клинические испытания в России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.