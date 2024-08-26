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26 августа, 07:15

Общество

Роскачество обнаружило на маркетплейсах РФ более 400 запрещенных БАДов

Роскачество обнаружило на маркетплейсах РФ более 400 запрещенных БАДов

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Рынок БАДов на маркетплейсах изучили эксперты Роскачества. Стало известно, что более 60 тысяч товаров продавались без свидетельства о государственной регистрации. В составе более чем 400 БАДов выявили токсичные запрещенные вещества, яды и витамины с передозировкой. Кроме того, под вывесками биологически активных добавок продавцы прятали более 200 лекарств.

Как отличить БАД от яда? Проходят ли добавки клинические испытания в России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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