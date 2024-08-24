24 августа, 20:59Общество
Более 200 жителей Курской области обратились за медпомощью после атак ВСУ на регион
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Свыше 200 жителей Курской области обратились за медпомощью после атак ВСУ. Об этом правительство региона сообщило в телеграм-канале.
С 6 августа за медпомощью обратился 201 курянин, в том числе 10 детей. Сейчас лечение в стационарах проходят 77 человек, из которых двое – дети, говорится в публикации.
В правительстве указали, что в 94 пунктах временного размещения (ПВР) Курской области находятся 6 968 человек, в том числе 1 459 детей. В 123 ВПР, расположенных в 25 российских регионах, размещено 2 874 человека, в числе которых 1 309 детей.
Бои между ВС РФ и ВСУ идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.
За все время боев на курском направлении украинская армия потеряла свыше 5,5 тысячи человек, а также 71 танк, 30 БМП, 57 бронетранспортеров и 372 боевых бронированных машины.
На данный момент в регион доставлено более трех тысяч тонн гуманитарной помощи, сказал официальный представитель МЧС РФ Артем Шаров. По его словам, за сутки семь автомобильных колонн привезли 80 тонн грузов.
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