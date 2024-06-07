Вице-премьер Чернышенко анонсировал выдачу электронных дипломов о высшем образовании

Диплом о высшем образовании в электронном виде выпускники смогут получить уже в 2025 году. Об этом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом бумажные документы продолжат выдавать.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля. Пилотный проект пройдет на добровольной основе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.