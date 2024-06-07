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07 июня, 11:30

Общество

Вице-премьер Чернышенко анонсировал выдачу электронных дипломов о высшем образовании

Вице-премьер Чернышенко анонсировал выдачу электронных дипломов о высшем образовании

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Диплом о высшем образовании в электронном виде выпускники смогут получить уже в 2025 году. Об этом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом бумажные документы продолжат выдавать.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля. Пилотный проект пройдет на добровольной основе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
образованиеобществоэкономикарегионывидеоЕвгения Мирошкина
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