Родители школьников поделились лучшими советами по подготовке к учебному году

В июле 2024 года жители столицы потратили на сборы ребенка в школу в среднем 17,6 тысячи рублей, подсчитали аналитики. Вместе с экспертами и опытными родителями разбираемся, как сэкономить на подготовке к учебе.

Оптом дешевле?

Стоимость школьных товаров зависит не от сезонности, а от инфляции, рассказал Москве 24 председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов. По его словам, в последние годы стоимость формы и канцелярии не растет в августе, как это было раньше.





Андрей Карпов председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Этот механизм уже давно не работает в связи с тем, что организуются специальные школьные ярмарки. Также канцтовары и вещи по приемлемой стоимости продают на маркетплейсах. Продавцов много, поэтому дефицита и роста цен нет.

"Прежде чем пойти и купить все необходимое в ближайшем универмаге, нужно посмотреть цены на интернет-площадках. Как правило, там товары стоят дешевле, но желательно все же перепроверять", – отметил Карпов.

До школы еще достаточно времени, поэтому можно смело оформлять доставку и не бояться, что товары не успеют к 1 сентября, обратил внимание специалист. Также Карпов подчеркнул, что есть вариант получить скидку при заказе оптом. То же мнение в разговоре с Москвой 24 высказал и основатель бренда детской одежды, член комитета по молодежному предпринимательству московского отделения "Опоры России" Арон Тухватуллин.





Арон Тухватуллин основатель бренда детской одежды, член комитета по молодежному предпринимательству московского отделения "Опоры России" Те же канцтовары можно купить на весь класс сразу, это удобнее и дешевле. Потому что продавцу на маркетплейсах опт тоже выгоднее – меньше затрат на доставку и прочее.

Эксперт также призвал не покупать весь школьный набор сразу: сперва необходимо приобрести тетради, карандаши, ручки, дневник и форму. Причем лучше сделать это заранее, чтобы как минимум выбор был шире. Остальное можно докупить уже во время учебы, когда спрос снизится, заметил Тухватуллин.

Народные советы

У некоторых семей есть целые инструкции по экономной подготовке. Например, пользовательница одного из форумов посоветовала идти в магазин со списком покупок и строго без ребенка.





пользовательница одного из форумов Дети очень любят набрать ненужного, а ведь это тоже денег стоит. Ребенка берем только покупать форму. Это главное правило.

Форму она порекомендовала покупать не в специализированных магазинах, а в масс-маркетах, где цены на рубашки, юбки и брюки часто ниже. Сэкономить на канцтоварах можно в крупных гипермаркетах, заметила она, и посоветовала не покупать тетради и ручки на весь учебный год – достаточно запастись на первые две четверти.

Также в соцсетях призвали не приобретать дорогие товары к начальной школе. Как объяснила одна из пользовательниц Валентина, дети часто теряют карандаши, ручки и ластики, а еще предметы гардероба мгновенно приходят в негодность.





Валентина пользовательница соцсетей По крайней мере моей дочке в начальной школе покупали новую обувь стабильно раз в два месяца. Что за 2 000, что за 500 рублей, – рвались одинаково быстро.

Некоторые родители посоветовали обратить внимание на комиссионные магазины или группы в соцсетях, где вещи отдают по низким ценам или вовсе даром. Мама четверых детей Екатерина рассказала, что часто берет там одежду в прекрасном виде.

"Форму бесплатно нашла по объявлениям, рюкзак – в группе "отдам даром". Все в отличном состоянии", – заметила она.

Помимо прочего, родители в Сети посоветовали не покупать заранее товары для предметов "ИЗО" и "Технология". Они обычно самые дорогие, поэтому лучше приобрести нужное для них чуть позже начала учебного года. То же касается физкультуры: например, если в школе просят купить лыжи, пользователи порекомендовали брать их осенью. Тогда получится и не увеличить траты на сборы летом, и не попасть в зимний сезон, когда такие товары дорожают.