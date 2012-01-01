Эксперт Симоченков: ученикам нужно начать восстанавливать режим за две недели до школы

До начала нового учебного года осталось меньше месяца, и это время важно провести с пользой: закупить канцелярию, восстановить режим дня и, конечно, психологически подготовить ребенка. Москва 24 выяснила у экспертов, как настроить ученика на позитивное и радостное ожидание 1 сентября.

Шопинг

Совместная покупка нужных для учебы вещей поможет сблизить родителей и ребенка, отметил психолог семейного центра "Планета Семьи" Антон Симоченков. Он призвал дать школьнику возможность самому выбрать рюкзак и канцелярские принадлежности.

"Самостоятельная покупка поможет вашему ребенку чувствовать себя увереннее и комфортнее. А также повысит мотивацию к учебе, так как школьник будет гордиться теми принадлежностями, которые выбрал, и с радостью пользоваться ими", – объяснил он.

Покупку канцтоваров, одежды и аксессуаров вовсе можно превратить в приключение – например, родители могут придумать ребусы, в которых будет зашифрован список нужных вещей, предложила замдиректора Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина Валентина Воеводкина. Также можно устроить квест, спрятав названия покупок в разных уголках квартиры.

Режим дня

Начало учебного года невозможно без восстановления режима: эксперты рекомендуют начать заниматься этим вопросом минимум за две недели до 1 сентября. При этом время сна необходимо сдвигать постепенно.

Кроме того, психолог Антон Симоченков советует восполнить пробелы в знаниях, которые могли возникнуть за лето. Лучше сделать это в игровой форме: например, с учениками 1–3-х классов можно общаться через записки, чтобы восстановить навык письма. Также стоит поиграть с ребенком в школу, где родители на время станут учениками, а дети – учителями. Таким образом, ребята смогут рассказать о прочитанных книгах, повторить таблицу умножения и правила русского языка.

А последний день каникул можно провести на свежем воздухе – например, прогуляться в парке и поиграть в бадминтон или теннис. Дома же лучше создать расслабляющую атмосферу, постараться убрать лишний шум и суету.

Ощущение праздника

Помимо прочего, предвкушение нового учебного года должно стать радостным событием для ребенка, и настроить его таким образом совсем не сложно.





Валентина Воеводкина заместитель директора Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина День знаний должен ассоциироваться с праздником. Для этого создайте свои традиции – обсудите с семьей, чем интересным можно заняться, и постарайтесь провести время вместе.

Также Валентина Воеводкина посоветовала договориться с родителями одноклассников и организовать мероприятие после школьной линейки. Подготовка к нему сплотит ребят и позволит им весело провести последние летние дни, объяснила эксперт.

Увлечения и хобби

Настроиться на новый учебный год ребенку поможет и творчество в кругу близких, обратила внимание профессор Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Лариса Сикорская.



Лариса Сикорская профессор Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Разучивая с родителями стихотворение или мастеря праздничную открытку ко Дню знаний, ребенок "заряжается" праздничной атмосферой. А успех в викторинах и квизах может стать первым достижением нового школьного года.

Кроме того, специалисты советуют в августе записать ребенка в секцию, о которой он давно мечтал. К примеру, спортивные, творческие и развивающие занятия проходят в столичных семейных центрах, а в подростковых клубах можно научиться бесконфликтному общению, блогерству или фотографии.

"На занятиях в семейных центрах психологи помогают детям стать уверенными и успешными учениками. Кроме того, летом здесь проходят развивающие игры и тренинги, на которых ребята учатся выражать свои чувства, развивают эмпатию и навыки общения", – добавил Антон Симоченков.

Специалист подчеркнул, что занятия помогут ребенку спокойно подготовиться к школе за месяц. Также все члены семьи могут пройти онлайн-квиз "Что я знаю о школе?".