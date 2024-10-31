Вторые двери установили на всех станциях метро Москвы в рамках подготовки к зиме

В московском метро установили вторые двери, их более шести тысяч. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

На зимний режим перевели и систему кондиционирования. Все это будет помогать сохранять тепло на платформах и в поездах.

В столичной подземке подготовка к смене сезонов начинается заранее, до серьезных перемен температуры, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.