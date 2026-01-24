Облачная с прояснениями погода и до 14 градусов мороза ожидаются в Москве 24 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в субботу, 24 января, составит от 12 до 14 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 12 до минус 17 градусов.

В регионе будет дуть слабый ветер. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что морозы до минус 20 градусов накрыли Подмосковье после небольшого потепления. При этом их пик придется на воскресенье, 25 января, когда температура может упасть до минус 28 градусов.

Согласно данным синоптика, ночью в субботу, 24 января, минимум температуры в Москве приблизился к 20 градусам, а по области значения опустятся до минус 25. Днем столбики термометров покажут минус 13–15 и минус 12–17 градусов соответственно.