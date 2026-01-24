В Госдуме разъяснили порядок перерасчета платы за отопление

Фото: depositphotos/zaktatyana

Россияне вправе получить перерасчет платы за отопление, если температура в квартире ниже нормативной, а длительность нарушения превысила допустимые сроки. Об этом в интервью РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он напомнил, что норма температуры в жилых комнатах зимой составляет не ниже 18 градусов тепла, в угловых – не ниже, а в регионах с суровым климатом – до 22. Допустимые перерывы в отоплении ограничены: суммарно не более 24 часов в месяц.

При этом если в квартире холоднее 18, отключение не должно длиться дольше 16 часов подряд. За каждый час сверх нормы размер платы снижается на 0,15%.

Кошелев подчеркнул, что при обнаружении проблемы следует немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или ТСЖ, зафиксировав номер и время обращения. Основанием для перерасчета станет акт проверки с замером температуры. Если УК отказывается его составить, рекомендуется проводить замеры ежечасно и отражать данные в заявлении.

В случае бездействия управляющей компании жалобу можно направить в государственную жилинспекцию или Роспотребнадзор. Автоматический перерасчет возможен только при наличии общедомового счетчика тепла и очевидных масштабных авариях на магистрали. В остальных ситуациях необходимо личное обращение жильца с документальным подтверждением нарушения.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы были переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемыми морозами. По его словам, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.