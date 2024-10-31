Сезон городского велопроката завершится 31 октября в Москве

Сезон проката велосипедов завершается в Москве 31 октября. По данным компании "Велобайк", за сезон москвичи совершили почти 600 тысяч поездок. Велосипеды постепенно вывозят на склад, где их ремонтируют. Но несмотря на закрытие сезона, работа над развитием инфраструктуры в Москве продолжается. С каждым годом в столице появляется все больше велодорожек и точек проката. Десятки парков и разные районы города связывает Зеленое кольцо. Его протяженность – 120 километров.

Директор центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова отметила, что для повышения безопасности вводятся специальные велосветофоры, обозначения и знаки, а также отделяется инфраструктура от трафика. По статистике, самыми популярными в этом сезоне стали электромодели версии 2.0, которые будут доступны и в ноябре. В городе их насчитывается 6 тысяч.

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