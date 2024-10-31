Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 07:30

Транспорт

Сезон городского велопроката завершится 31 октября в Москве

Сезон городского велопроката завершится 31 октября в Москве

Российские таксисты массово жалуются на китайские автомобили

Новости часа: столичные бизнесмены оформили льготные кредиты на сумму более 600 млн рублей

Новости часа: новые дороги в ТиНАО улучшат транспортную доступность для жителей Коммунарки

"Безопасный город": контроль за нарушителями ПДД в Москве будет усилен с 1 ноября

Почти 600 тысяч поездок совершили москвичи на велосипедах городского проката

"Мой район. Новости": новую трамвайную линию построят в Москве

Новости часа: ЦОДД рекомендует водителям не выезжать на улицы Москвы на летней резине

Сезон проката велосипедов завершается в Москве 31 октября

Новости Московского транспорта

Сезон проката велосипедов завершается в Москве 31 октября. По данным компании "Велобайк", за сезон москвичи совершили почти 600 тысяч поездок. Велосипеды постепенно вывозят на склад, где их ремонтируют. Но несмотря на закрытие сезона, работа над развитием инфраструктуры в Москве продолжается. С каждым годом в столице появляется все больше велодорожек и точек проката. Десятки парков и разные районы города связывает Зеленое кольцо. Его протяженность – 120 километров.

Директор центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова отметила, что для повышения безопасности вводятся специальные велосветофоры, обозначения и знаки, а также отделяется инфраструктура от трафика. По статистике, самыми популярными в этом сезоне стали электромодели версии 2.0, которые будут доступны и в ноябре. В городе их насчитывается 6 тысяч.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика