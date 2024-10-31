Пять проектов Москвы стали лауреатами Всероссийской премии "Маршрут года"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Пять столичных проектов стали лауреатами XI Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Их выбрали из более 450 заявок, отправленных из 62 регионов России, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Все номинированные в этом году проекты Москвы были разработаны для горожан, которые не только любят путешествовать, гулять по столице и узнавать что-то новое, но и активно используют для этого современные технологии", – отметили в пресс-службе департамента информационных технологий города.

Так, в номинации "Лучший онлайн-маршрут в городе" Гран-при премии получила образовательная экскурсия по "МетаВДНХ". Проект представляет собой точную виртуальную копию выставки, при создании которой применялись игровые механики. Благодаря ему участники экскурсии могут, не выходя из дома, совершить интерактивное путешествие во времени и узнать историю развития атомной промышленности, покорения космоса и технологий кинопроизводства.

Между тем аналогичную награду в номинации "Лучшие современные цифровые технологии в туризме" взяла экспозиция "Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета", находящаяся в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Всего на выставке представлено свыше 30 интерактивных экспонатов, которые рассказывают, как на протяжении трех десятилетий в столице создавались и развивались цифровые решения и как вместе с ними менялись привычные сферы городской жизни.

Кроме того, в этой же номинации первое место занял AR-квест "Покорение космоса". Это первый интерактивный маршрут по московскому Музею космонавтики. Им можно воспользоваться в мобильном приложении онлайн-гида "Узнай Москву".

Тем временем второе место сразу в двух номинациях "Лучший межрегиональный маршрут" и "Лучший туристический путеводитель" досталось проекту Мостуризма "Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку". В нем россияне могут не только исследовать культурное наследие, но и принять участие в различных мастер-классах.

В свою очередь, в специальной номинации "Лучшая экскурсия в городе" за инновационный подход к созданию массовой городской экскурсии был отмечен маршрут "Архитектурные тайны прошлого: путешествие в дополненной реальности". Он позволяет подробно изучить знаковые памятники прошлого и объекты архитектуры настоящего с помощью технологии дополненной реальности.

Между тем москвичей пригласили выбрать лучшие туристические проекты столицы. В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за лауреатов премии правительства Москвы в сфере туризма "Путеводная звезда".

Горожанам предстоит выбрать победителей в семи категориях. Они назовут лучшие рестораны, детские и экскурсионные программы. Всего в этом году для участия подано более 480 заявок.

Помимо этого, туристический проект KP.RU "Отдых в России" вошел в шорт-лист премии "Путеводная звезда" и участвует в народном голосовании. Он попал в число претендентов на победу в номинации "Лучшее отраслевое СМИ в области туризма", где представлены медиа, знакомящие с достопримечательностями и интересными местами Москвы.