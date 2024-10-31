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31 октября, 23:15

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Флагманские центры на базе больниц Москвы делают экстренную медпомощь еще доступнее

Флагманские центры на базе больниц Москвы делают экстренную медпомощь еще доступнее

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В столице работают четыре флагманских центра. Завершается строительство еще двух – на базе больниц имени Буянова и Пирогова. С их открытием получать экстренную медицинскую помощь по новому стандарту смогут до 1,5 тысячи пациентов каждый день.

В общей сложности шесть московских флагманских центров смогут охватить до нескольких миллионов человек, которые проживают в радиусе доступности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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