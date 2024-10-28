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28 октября, 18:00

Культура

Певица Ольга Кормухина посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Певица Ольга Кормухина посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

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Заслуженная артистка России Ольга Кормухина посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту. Певице показали, как организован процесс оформления и подачи документов. Она пообщалась с будущими бойцами и действующими военнослужащими.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова. Прием граждан там ведется каждый день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культураобществовидеоЕвгений Дуко
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