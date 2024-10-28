Певица Ольга Кормухина посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту. Певице показали, как организован процесс оформления и подачи документов. Она пообщалась с будущими бойцами и действующими военнослужащими.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова. Прием граждан там ведется каждый день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.