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28 октября, 11:30

Культура

Композитор Григорий Гладков рассказал о необычном музыкальном инструменте

Композитор Григорий Гладков рассказал о необычном музыкальном инструменте

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Композитор Григорий Гладков поделился своими впечатлениями о необычном музыкальном инструменте, который помогает ему в холодные зимние дни.

Музыкант рассказал, что в сильные морозы опасно использовать обычные инструменты, поэтому он начал брать с собой надувную гитару. Этот инструмент ему подарили дети, и он оказался очень удобным для переноски.

Большое интервью с композитором Григорием Гладковым выйдет в понедельник, 28 октября, в эфире телеканала Москва 24

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