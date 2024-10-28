Композитор Григорий Гладков рассказал о необычном музыкальном инструменте

Композитор Григорий Гладков поделился своими впечатлениями о необычном музыкальном инструменте, который помогает ему в холодные зимние дни.

Музыкант рассказал, что в сильные морозы опасно использовать обычные инструменты, поэтому он начал брать с собой надувную гитару. Этот инструмент ему подарили дети, и он оказался очень удобным для переноски.

Большое интервью с композитором Григорием Гладковым выйдет в понедельник, 28 октября, в эфире телеканала Москва 24