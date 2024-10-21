"Сити": какие психологические книги прочитать осенью

Команда проекта "Сити" составила подборку из топ-3 психологических книг. В книгах описано, как предупредить выгорание или справится с ним.

На третьем месте – "Я не в порядке и это нормально" Стеффа Ду Бойса. В книге есть советы о том, как справляться с негативными мыслями и стрессом. На втором месте оказалась книга “Я больше не могу”. В книге есть конкретные рекомендации о том, как справляться с давлением на уровне химии тела. На первом месте – “Это не усталость” Натальи Керре. В книге она очень просто объясняет, почему не работают советы “взять себя в руки” или “забить”.

Подробнее – в программе "Сити".