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21 октября, 16:45

Культура

"Сити": какие психологические книги прочитать осенью

"Сити": какие психологические книги прочитать осенью

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Команда проекта "Сити" составила подборку из топ-3 психологических книг. В книгах описано, как предупредить выгорание или справится с ним.

На третьем месте – "Я не в порядке и это нормально" Стеффа Ду Бойса. В книге есть советы о том, как справляться с негативными мыслями и стрессом. На втором месте оказалась книга “Я больше не могу”. В книге есть конкретные рекомендации о том, как справляться с давлением на уровне химии тела. На первом месте – “Это не усталость” Натальи Керре. В книге она очень просто объясняет, почему не работают советы “взять себя в руки” или “забить”.

Подробнее – в программе "Сити".

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