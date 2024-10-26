Новости мира: 18 партий участвуют в парламентских выборах в Грузии

В Грузии проводятся парламентские выборы. Они могут кардинально поменять политику государства в следующие четыре года. Всего участвуют 18 партий. В их числе правящая "Грузинская мечта". А ее главные соперники – четыре оппозиционных объединения.

Как минимум 47 человек погибли и более 2,5 миллиона пострадали на Филиппинах в результате тропического шторма "Трами". Сильнее всего пострадал остров Лусон. Несмотря на то, что непогода накрывает архипелаг регулярно, к наводнению такого масштаба люди оказались не готовы.

В Китае продали билеты на первый в стране туристический полет в космос. Пока предоставили только два места, на торгах их раскупили за четыре минуты. Пассажиров ожидает суборбитальное путешествие продолжительностью 12 минут, то есть ракета выйдет в открытый космос, но не достигнет орбиты Земли. Обойдется такой тур в 20 миллионов рублей. Путешествие запланировано на 2027 год.

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