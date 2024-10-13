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13 октября, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Савелия Крамарова

"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Савелия Крамарова

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Савелий Крамаров был одним из самых любимых артистов Советского Союза. И обладателем особых привилегий. Он снимался по договору, получал огромные гонорары и при этом не имел высшего образования. Он был единственным советским артистом, живущим по голливудским правилам, которые он сам диктовал другим.

Из-за чего Крамаров долгие годы не мог поступить в театральный институт? Что стало его визитной карточкой в кино? Ради чего артист был готов пойти на преступление? И кто был последней большой любовью Крамарова? Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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