"Раскрывая тайны звезд": роль мечты

О какой роли мечтает каждый актер? Чем обидел Михаил Швейцер Тамару Семину во время проб на роль Катюши Масловой в фильм "Воскресение"? Почему Григорий Чухрай решил снять никому тогда не известную Жанну Прохоренко в своей картине "Баллада о солдате"?

Какая трагедия чуть не случилась с Владимиром Кореневым на съемках фильма "Человек-амфибия"? И какими усилиями Владимиру Конкину далась роль Павла Корчагина в ленте "Как закалялась сталь"? Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".