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16 октября, 16:15

Происшествия

Новости регионов: спасенный в Охотском море мужчина рассказал, что было на борту его лодки

Новости регионов: спасенный в Охотском море мужчина рассказал, что было на борту его лодки

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Михаил Пичугин, который два месяца дрейфовал в Охотском море, утверждает, что все необходимое на случай возникновения экстренной ситуации на лодке было. Однако система навигации разрядилась, а все сигнальные ракеты были использованы. Вертолеты, по словам Пичугина, пролетали над судном, но его так и не заметили.

Тем временем в Арамиле, Свердловская область, мужчина обокрал ювелирный магазин на миллион рублей. Прибывший на место экипаж Росгвардии обнаружил разбитое окно, из которого вылезал злоумышленник с пакетом. Нарушителя поймали за несколько минут – он застрял в репейнике. В данный момент с ним работают следователи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоАлина Гилева
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