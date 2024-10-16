Новости регионов: спасенный в Охотском море мужчина рассказал, что было на борту его лодки

Михаил Пичугин, который два месяца дрейфовал в Охотском море, утверждает, что все необходимое на случай возникновения экстренной ситуации на лодке было. Однако система навигации разрядилась, а все сигнальные ракеты были использованы. Вертолеты, по словам Пичугина, пролетали над судном, но его так и не заметили.

Тем временем в Арамиле, Свердловская область, мужчина обокрал ювелирный магазин на миллион рублей. Прибывший на место экипаж Росгвардии обнаружил разбитое окно, из которого вылезал злоумышленник с пакетом. Нарушителя поймали за несколько минут – он застрял в репейнике. В данный момент с ним работают следователи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.