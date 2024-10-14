Режиссер фильма "Я, робот" обвинил Илона Маска в плагиате

Фото: кадр из фильма "Я, робот"; режиссер – Алекс Пройас; производство – 20th Century Fox Film Corporation

Режиссер фильма "Я, робот" Алекс Пройас отреагировал в соцсети X на презентацию под названием "Мы, робот" компании американского предпринимателя Илона Маска Tesla и назвал ее плагиатом.

Во время презентации были показаны беспилотное такси Tesla Cybercab, андроиды Optimus и беспилотный автобус Robovan. Вскоре в Сети отметили сходство дизайна представленных устройств с эстетикой киноленты Пройаса.

"Эй, Илон, а ты бы не мог вернуть мне мой дизайн, пожалуйста?" – заявил режиссер в соцсети, добавив коллаж, с кадрами из фильма и новыми моделями Tesla.



Масштабная презентация компании Tesla прошла 11 октября. Компания показала на мероприятии десятки автономных такси, которые могли сами передвигаться по площадке. На одном из них Маск подъехал к сцене. После этого он рассказал, что у новых такси отсутствует педаль, руль, а впоследствии ездить на нем будет в 10 раз легче, чем на простой машине.

