Илон Маск назвал цены на Cybercab и человекоподобного робота Atlas

В ночь на 11 октября Илон Масе провел презентацию, где все ожидали увидеть новое роботакси. Однако вместо этого он представил целых три продукта и свое видение будущего. Подробнее – в обзоре Андрея Рассказова.

Киберкэб (Cybercab), или роботакси

Итак, переносимся на 20 лет вперед, где машины ездят без водителей, а наличие руля и педалей вызывает оторопь у зумеров (вернее, их аналога через 20 лет). А у вас дома трудится гуманоидный робот, разбирая посудомойку и занимаясь другими полезностями.

Представили?

Так вот, Илон Маск говорит, что все это будет в нашем мире не через 20 лет, а всего через 3–5.

На презентации, которая длилась всего 20 минут (все бы так!), было очень много информации, так что пойдем по череде анонсов в том же порядке.



Киберкэб – это новый автомобиль от Tesla, который выглядит очень футуристично и круто, на мой взгляд. Футуристичности ему придает отсутствие заднего стекла обзора, потому что автопилоту оно не нужно, у него есть камеры и сенсоры. В машине также нет руля и нет педалей. Кстати, машина такая почему-то двухместная. Хотя на вид могла бы быть классическим четырехместным авто – такой не только парочку довезет до дома вместо такси, а целую компанию или семью.

О машине мы знаем крайне мало, кроме парочки слов Илона, которые он произнес на сцене. Никаких слайдов, никаких спецификаций и точностей. Вот так лучше не повторять никому.

Прямо сейчас машину тестируют и получают все нужные лицензии на полностью автономный транспорт у необходимых ведомств США. Машина вмещает двух пассажиров, а во время поездки вам доступен ваш личный кабинет, где вы можете смотреть видео, проводить созвоны и заниматься другими делами. Все это происходит посредством гигантского сенсорного экрана по центру. Никаких данных нет, но судя по его виду во время презентации там что-то большое, дюймов на 20.



Машины сначала попробуют зарегистрировать в Техасе и паре других локаций, где законодательство менее строгое к автономному транспорту. На дорогах такие такси можно будет увидеть уже в 2026 году, но Илон оговорился и добавил, что точно до начала 2027-го. Учитывая его знаменитое "беспилотные такси будут уже в следующем году", которое он произносит каждый год, начиная с 2014-го, с обещаниями из его уст нужно быть аккуратнее. Однако отмечу, что он и его компания с задержками, да, но всегда оправдывает ожидания и рынок всегда получает новинки, вроде Кибертрака.

По задумке, Кибертакси вы сможете купить самостоятельно, его цена будет около 30 000 долларов до налогов. А зачем машина без руля, спросите вы?

Тут у Tesla целый план: вы покупаете машину, чтобы она в нужное время возила вас в нужные вам локации. Но в часы, когда вы ее не используете, она будет работать как роботакси, возить пассажиров и зарабатывать вам деньги. И таких машин у вас может быть сколько угодно много. Останется только обслуживать их, мыть и заряжать. Более того, в этих машинах новый тип зарядки – индукционная. Про это сказано преступно мало, но идея в том, что машину можно будет заряжать на специальных станциях без проводов.



Ну а если вас более чем двое или вам нужно перевезти габаритный груз, то вам тут поможет Робовен (робоминивэн). Это очень футуристический минивен, напоминающий что-то из фильма "Я, робот". Внутри можно разместить до 20 человек. Такие тоже будут курсировать по городу без водителя и должны помочь в особенно загруженных локациях.

Но про это чудо транспорта сказали практически ничего, кроме "так как мы строим будущее, то и автомобили, которые мы делаем, мы делаем футуристичными." Именно так Илон облекает в слова свою цель "Изменить внешний вид современных дорог".

Но есть тут нечто совсем фантастическое – будущее наших с вами городов.



Маск говорит, что если все наши машины станут автономными и будут всегда в движении, то им попросту не нужно будет стоять на парковках. А значит, все эти гаражи и стоянки можно будет убрать и превратить в парки. Только представьте себе, как будут выглядеть аэропорты или вокзалы с парками вместо парковок. Или найдите в интернете презентацию Tesla и посмотрите на то, как это себе представляют они.

Разумеется, дороги станут совсем безлюдными, потому что по ним будут проноситься беспилотные машины и минивены, они будут быстрее делать свою работу и в десятки раз безопаснее. В идеальной картине мира ДТП больше вообще не будет, так как все машины ездят по правилам и алгоритмам, где каждое перестроение нужно для того, чтобы быстрее добраться до нужной вам точки. Мир без пробок уже даже не фантазия, а сон безумного фантаста – иначе описать слова Илона Маска невозможно.

Но и это не самое удивительное, о чем было сказано.

Последний анонс – робот Atlas.

Atlas

Его показывают уже не первый раз, а значит инженеры пришли к более-менее финальной форме этого создания. Он двигается так же, как человек, его руки обладают почти идентичной подвижностью с человеческими. А на его пальцах – специальные сенсоры, определяющие давление. Так что он вам и бокалы протрет, и яйца сможет переложить так, чтобы они не разбились.

Вообще Атлас станет незаменимым помощником, потому что он будет мало чем отличаться от человека. Со сцены мы слышали обещания, вроде "нет ничего, что Атлас не смог бы сделать".

Ну и проговорился Маск, сказав, что "это будет самый желанный продукт: его захотят купить все из восьми миллиардов человек на земле". Учитывая, что Tesla за всю историю (данные 2022 года) произвела три миллиона электрокаров, звучит, как непосильна задача.

Но есть и другая задача, которую роботы смогут решить: они станут сами строить роботов, а также станут рабочими руками на производствах и во всех сферах бизнеса, где нужны руки.



Работают они так же автономно, как такси. Внутри есть вычислительный блок, на котором ИИ-модель (помимо сенсоров и электромеханики). А если у робота появляются более ресурсоемкие задачи, он будет обращаться к облачным сервисам. Примерно так, как мы сейчас делаем с Chat GPT или "Алисой Про" с нейронками: все они и им подобные решения работают в облаках, и результат надо всегда чуть-чуть подождать.

Ну и финальное – цена. По очень неубедительным рассуждениям со сцены, нам обещают от 20 000 до 30 000 долларов. По сути, Атлас будет стоить, как средней руки новая иномарка.

Не знаю как вы, а если он будет ходить за меня в офис и работать, я куплю три таких.

Но смотря на то, что нам показывали во время презентации, не могу не отметить, что роботы эти очень уж медлительные и топорные. Глядя на них, возникает ощущение, что повесить картину на гвоздь будет занимать у такого робота в два-три раза больше времени чем у человека, не говоря уже об эталонном – разобрать посудомойку.



В итоге, презентация в этот раз была не столько про новые машины и устройства, сколько про видение будущего. Илон Маск продает нам не гаджеты, а мечту о будущем, которое мы все можем приблизить если только дождемся производства всех этих новинок и всей планетой совершим коллективный заказ на роботов и роботакси.

И, да, нам все это может быть пойдет на пользу. Но не могу не думать о другом: если все мы станем массово скупать по несколько такси и по парочке роботов, то компания Tesla и ее руководство станут беспрецедентно богаты и влиятельны.