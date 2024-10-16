Склад на территории литейно-механического завода загорелся в Балашихе

Пожар произошел на складе, находящемся на территории литейно-механического завода на шоссе Энтузиастов в Балашихе. На данный момент спасатели локализовали огонь на площади 300 квадратных метров.

На месте ЧП работают более 60 пожарных и 18 единиц техники. По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

