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Движение на МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе затруднено из-за аварии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 60 км МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На внутренней стороне 60 км МКАД (в районе съезда №59) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы", – указано в сообщении.
В ведомстве предупредили, что движение в районе места ДТП затруднено и призвали водителей выбирать пути объезда. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
До этого, вечером 14 октября несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца и тоже вызвала затруднения в движении. Однако они были устранены в кратчайшее время.
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