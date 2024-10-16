Движение на МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе затруднено из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 60 км МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внутренней стороне 60 км МКАД (в районе съезда №59) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы", – указано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что движение в районе места ДТП затруднено и призвали водителей выбирать пути объезда. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого, вечером 14 октября несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца и тоже вызвала затруднения в движении. Однако они были устранены в кратчайшее время.