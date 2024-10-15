Новости мира: КНДР уничтожила две дороги в Южную Корею

КНДР подорвала две дороги в Южную Корею, которые были символами разрядки в отношениях двух стран в 2000-х годах. Перед этим глава Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил Сеул в военной провокации, однако южнокорейская сторона считает, что подрыв дорог проводится для уничтожения межкорейского сухопутного маршрута и возведения оборонительных укреплений.

Тем временем в Чили во время футбольного матча фанаты закидали поле петардами. Они были недовольны тем, что команда, которая вела в счете, стала тянуть время. Игру пришлось временно остановить. В итоге матч продолжился, а счет так и не изменился.

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