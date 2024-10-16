Власти сообщили, что никто не пострадал в результате землетрясения на востоке Турции

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Землетрясение вблизи турецкого города Кале обошлось без жертв и пострадавших, сообщает местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий на своей странице в социальной сети X.

"Наши сотрудники следят за ситуацией и продолжают оценку ущерба", – добавили в ведомстве.

О землетрясении магнитудой 6,1 на турецкой территории стало известно утром в среду, 16 октября. Сейсмическую активность зафиксировали в 10:46 по московскому времени в 46 километрах к востоку от города Малатьи.

При этом очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

