16 октября, 11:29Происшествия
Власти сообщили, что никто не пострадал в результате землетрясения на востоке Турции
Фото: 123RF/dgcampillo
Землетрясение вблизи турецкого города Кале обошлось без жертв и пострадавших, сообщает местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий на своей странице в социальной сети X.
"Наши сотрудники следят за ситуацией и продолжают оценку ущерба", – добавили в ведомстве.
О землетрясении магнитудой 6,1 на турецкой территории стало известно утром в среду, 16 октября. Сейсмическую активность зафиксировали в 10:46 по московскому времени в 46 километрах к востоку от города Малатьи.
При этом очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
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