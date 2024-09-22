Землетрясение магнитудой 6 произошло в Аргентине

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Землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано в провинции Сан-Луис в Аргентине. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Согласно данным ученых, его эпицентр находился в 158 километрах к северо-западу от города Сан-Луис с населением около 183 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 129 километров.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее у побережья Японии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения располагался в 199 километрах к юго-востоку от города Кагосима, в котором проживают около 555 тысяч человек. Очаг толчков залегал на глубине 29 километров.

В начале сентября землетрясение силой до трех баллов зафиксировали на Камчатке. Эпицентр находился на глубине 36 километров под морским дном, в 117 километрах от Петропавловска-Камчатского.