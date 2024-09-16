Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Канады

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Подземные толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы около побережья Канады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По информации ученых, эпицентр землетрясения находился в 268 километрах от города Принс-Руперт с населением около 14,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 33 километров.

Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил об отсутствии соответствующей угрозы. Сообщений о возможных пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,7 произошли около японского побережья. Эпицентр располагался в 199 километрах к юго-востоку от города Кагосима, в котором проживают около 555 тысяч человек.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло в начале месяца в Аргентине. Информация о возможных пострадавших или разрушениях в результате природного явления не поступала.