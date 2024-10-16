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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Турции, пишет Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Его зафиксировали в 10:46 по московскому времени в 46 километрах к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 9 километров.

Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Ранее, в конце сентября, землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке, в 128 километрах от административного центра края – Петропавловска-Камчатского. Позднее, в начале октября, подобное повторилось уже в 95 километрах от города. Тогда землетрясение было магнитудой 5.

