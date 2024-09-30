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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке. Об этом свидетельствуют данные на портале филиала геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксированы в 128 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Между тем в ночь на 20 сентября землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Таштагольском районе Кемеровской области. В результате подземных толчков никто не пострадал, также не наблюдались разрушения. Однако, по данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, всего в ту ночь в Кузбассе произошло три землетрясения.

