В столице представят новый выпуск журнала "Привет, москвовед!"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Парке Горького 10 июля в 16:00 пройдет презентация нового номера журнала "Привет, москвовед!", которая станет одним из событий фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участники мероприятия узнают, как создавался выпуск, познакомятся с подробностями вошедших в него материалов и смогут стать первыми обладателями номера.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что журнал создали в 2023 году и он быстро полюбился аудитории. Новый номер посвящен литературной Москве, не раз вдохновлявшей поэтов и писателей, и они описывали ее в своих произведениях. Емельянов выразил надежду, что благодаря этому выпуску юные москвичи не только узнают новое об истории и архитектуре города, но и откроют для себя тягу к чтению.

Читатели смогут познакомиться с местами в Москве, которые связаны со знаменитыми писателями и поэтами, а также узнать о бытолетописце столицы Владимире Гиляровском. В компании символа Мосгорнаследия, Льва-хранителя, они пройдутся вдоль зданий типографий, где раньше печатались газеты, журналы и книги. Также москвичи смогут погрузиться в самую глубину истории, узнав, кем и при каких обстоятельствах придумана печатная книга, пришедшая на смену рукописной.

В середине нового номера теперь находится специальный вкладыш, на котором изображены детали макета одного из исторических зданий. Их можно вырезать, склеить и использовать в качестве украшения интерьера. Кроме того, некоторые здания можно увидеть не только в журнале, но и рассмотреть их трехмерные модели с помощью технологий дополненной реальности. Для этого нужно навести камеру смартфона на специальный QR-код. Также на страницах журнала читатели могут увидеть QR-коды, позволяющие познакомиться с дополнительными материалами по темам статей, возле которых они находятся.

Презентация нового номера журнала "Привет, москвовед!" пройдет на сцене у народной обсерватории. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Журнал распространяется в рамках культурно-просветительских проектов Мосгорнаследия. Бесплатно скачать электронную версию журнала жители могут на сайте департамента культурного наследия Москвы.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ с 27 июля по 4 августа пройдет международный фестиваль искусств "Вдохновение". В нем примут участие творческие коллективы из 10 стран. В программе фестиваля запланированы свыше 70 разных мероприятий. Среди них – концерты, спектакли, кинопоказы и другие.