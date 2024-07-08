Москвичам рассказали о продолжающихся фестивалях проекта "Лето в Москве"

В столице продолжается самый масштабный летний фестиваль. Для гостей подготовили тренировки, игры, мастер-классы и концерты. Например, на "Московском чаепитии" горожанам представили специально сделанные для мероприятия фарфоровые сервизы. Кроме того, посетители могут поучаствовать в дегустации джемов.

Помимо этого, на фестивале "Вкусы России" на ВДНХ можно приобрести необычные сладкие продукты, например, фруктовую горчицу или чеснок в шоколаде.

Проект "Лето в Москве" является самым продолжительным городским фестивалям в мире, который охватывает больше 600 локаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

