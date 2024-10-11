"Это Москва. Люди": директор МАММ Ольга Свиблова

По мнению директора Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольги Свибловой, стиль – это все, что окружает человека: манера поведения и жестикуляции, архитектура, дизайн интерьера и многое другое.

Она подчеркнула, что современные бренды и модные идеи предоставляют людям право выбора. Отвечая на вопрос, как выглядят москвички, Свиблова отметила, что они тщательно ухаживают за собой, несмотря на высокую загруженность.

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