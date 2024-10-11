Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 18:00

Культура

"Это Москва. Люди": директор МАММ Ольга Свиблова

"Это Москва. Люди": директор МАММ Ольга Свиблова

Москва онлайн побывала на закрытом показе фильма о Федоре Черенкове

"Звезды советского экрана": Владимир Шевельков

"Звезды советского экрана": Владимир Андреев

"Моя Москва": Владимир Носик. Часть 2

"Моя Москва": Владимир Носик. Часть 1

"Звезды советского экрана": "Не бойся, я с тобой!"

"Звезды советского экрана": лучшие роли Светланы Немоляевой

"Моя Москва": Елена Захарова. Часть 2

Более 80 показов прошло на подиумах третьей Московской недели моды

По мнению директора Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольги Свибловой, стиль – это все, что окружает человека: манера поведения и жестикуляции, архитектура, дизайн интерьера и многое другое.

Она подчеркнула, что современные бренды и модные идеи предоставляют людям право выбора. Отвечая на вопрос, как выглядят москвички, Свиблова отметила, что они тщательно ухаживают за собой, несмотря на высокую загруженность.

Подробнее – в программе "Это Москва. Люди".

Читайте также
Программа: Это Москва
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика