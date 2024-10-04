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04 октября, 08:10

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие роли Александра Михайлова

"Звезды советского экрана": лучшие роли Александра Михайлова

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Май 1983 года. Журнал "Советский экран" подводит итоги ежегодного зрительского голосования и помещает фотографию победителя в номинации "лучший актер года" на обложке. На сей раз это – Александр Михайлов. Первое место он получил за главную роль в фильме "Мужики!".

Как Михайлов перевозил в поезде собаку? Из-за чего он не хотел сниматься в тот самом фильме? Почему режиссер картины "Одиноким предоставляется общежитие" не подпускал Михайлова к женщинам? Из-за чего он чуть не утонул на съемочной площадке комедии "Любовь и голуби"? И как ему удалось приручить кобру? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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